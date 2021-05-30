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Турция построит морской канал «Стамбул» в обход Босфора

Источник:
ТАСС
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Фото: calflier001 / CC BY-SA 2.0

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что церемония начала строительства канала «Стамбул» в обход пролива Босфор намечена на конец июня текущего года

«Безусловно, найдутся те, кто выразит обеспокоенность этим проектом», — цитирует ТАСС Эрдогана. По словам президента Турции, строительство канала повысит геостратегическую значимость Стамбула.

Президент добавил, что на правом и левом берегах канала будут построены два города.

Проект канала «Стамбул» был анонсирован Эрдоганом в 2011 году. Канал призван стать новой судоходной артерией в западной части Стамбула, соединяющей Черное и Мраморное моря. В декабре 2019 года президент Турции заявил, что морское сообщение через канал не будет подпадать под действие конвенции Монтрё.

Конвенция, принятая в 1936 году на конференции в городе Монтрё (Швейцария), сохранила свободу прохода через проливы только за торговыми судами.

Режим прохода для военных кораблей черноморских и нечерноморских государств различается. Так, при условии предварительного уведомления властей Турции черноморские державы могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и тоннажу.

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Экономика #Транспорт и дороги #Военная политика
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Копчёный арбуз

Что-то не видел я горы пластиковой посуды около мусорок в нашей деревне.А вот пластиковые бутылки - повсюду.

Uynachalnica

По тому что написано в статье, никакой случайности не вижу, наверняка, как и у военных полиция имеет...

Uynachalnica

Так их! Вот если бы он вывел эту сумму, ему бы и слова никто не сказал, а тут понимаете в Россию захотел...

ball-n-wall

наверное, надо было преклонить колено...
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