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Отдых на Северном Ледовитом океане предложат россиянам

Источник:
ТАСС
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Фото: Alexandre Buisse (Nattfodd) / CC BY-SA 3.0

Туристический «конвейер» планируется создать на севере Красноярского края, сообщил помощник президента РФ Игорь Левитин.

Власти намерены подготовить к заходу больших круизных лайнеров порт Дудинка — самый северный международный морской порт в России, который построили более 80 лет назад для снабжения строящегося Норильского горно-металлургического комбината.

Левитин уточнил, что арктический туризм важен для России с точки зрения судоходства. По его словам, бизнес готов вкладывать деньги, но ждет от государства запуска соответствующей инфраструктуры.

Государство рассчитывает на мощный туристический поток. «Одна группа туристов приходит по Енисею, отдыхает в Дудинке и Норильске. Другая — прилетает самолетом, отдыхает здесь, садится на судно и уходит в Красноярск», — описал Левитин свое видение проекта.

Арктический туризм видится чиновникам заменой заграничных пляжей. По оценкам властей, каждый год российские туристы вывозят за рубеж только по путевкам 35 миллиардов долларов, перед правительством стоит задача оставить эти деньги внутри страны.

Согласно национальному плану, за десять лет в России планируется удвоить число внутренних поездок. Если в 2019 году внутри страны путешествовали 65 миллионов человек, то в 2030 году этот показатель должен достигнуть 140 миллионов.

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