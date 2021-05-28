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Глава Минэнерго США назвала российский газ самым грязным в мире

Источник:
ТАСС
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Фото: TechCrunch / CC BY 2.0

Минэнерго США выступает против «Северного потока — 2» потому, что он будет транспортировать самый «грязный» на земле природный газ, заявила глава ведомства Дженнифер Грэнхолм.

Так она прокомментировала вопрос о санкциях в отношении «Северного потока — 2». «Я скажу от лица министерства энергетики, что одна из причин — помимо геополитических вопросов, связанных с Россией, — одна из причин, по которой я считаю этот трубопровод очень опасным, заключается в том, что по нему транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле», — цитирует ТАСС Грэнхолм.

Американский сжиженный природный газ (СПГ) производится из сланцевого природного газа, добываемого методом гидроразрыва пласта (фрекинг), который является одним из самых грязных в отрасли, затем по трубопроводам газ перекачивают на заводы для дальнейшего сжижения.

Далее СПГ танкерами перевозят в Европу, что дополнительно существенно повышает суммарные выбросы парниковых газов на протяжении жизненного цикла американского топлива.

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Экономика #Недра и ТЭК #Говорят о России
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