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Внедорожник времен ВОВ выставили на продажу в Томске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Cjp24 / CC BY-SA 4.0

Американский внедорожник Dodge 1942 года выпуска выставили на продажу в Томске за 29 миллионов рублей.

Объявление о продаже открытого внедорожника Dodge WC series T214 WC-57, выпущенного в Америке в 1942 году, в Томске появилось на популярном сайте Auto.ru.

«Продается восстановленный экземпляр ЛэндЛиза DODGE WC-63. Полностью на ходу», – говорится в объявлении.

Продавец отметил, что автомобиль продается в составе коллекции техники Второй мировой войны. Машина стоит 29 миллионов рублей.

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gena415

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Uynachalnica

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Uynachalnica

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corrector

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