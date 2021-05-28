Внедорожник времен ВОВ выставили на продажу в Томске

Американский внедорожник Dodge 1942 года выпуска выставили на продажу в Томске за 29 миллионов рублей.

Объявление о продаже открытого внедорожника Dodge WC series T214 WC-57, выпущенного в Америке в 1942 году, в Томске появилось на популярном сайте Auto.ru.

«Продается восстановленный экземпляр ЛэндЛиза DODGE WC-63. Полностью на ходу», – говорится в объявлении.

Продавец отметил, что автомобиль продается в составе коллекции техники Второй мировой войны. Машина стоит 29 миллионов рублей.