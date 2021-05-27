Фильм «Пролетая над гнездом кукушки» снова выходит в кинотеатрах

Фильм Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки», снятый в 1975 году, снова выходит в широкий прокат. Показ картины стартует в кинотеатрах с 27 мая.

«Пролетая над гнездом кукушки» — экранизация бестселлера Кена Кизи о пациентах психиатрической клиники, который у Формана превратился в аллегорию общества, основанного на дисциплине и власти, и поэтому никогда не потеряет своей актуальности.

Главные роли в фильме исполнили Джек Николсон и Луиза Флетчер. Картина Формана отмечена пятью «Оскарами» в пяти главных номинациях.

Все сеансы «Пролетая над гнездом кукушки» выйдут в кинотеатрах России и в Белоруссии только на английском языке с русскими субтитрами.