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Фильм «Пролетая над гнездом кукушки» снова выходит в кинотеатрах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © inoekino, instagram.com/inoekino

Фильм Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки», снятый в 1975 году, снова выходит в широкий прокат. Показ картины стартует в кинотеатрах с 27 мая.

«Пролетая над гнездом кукушки» — экранизация бестселлера Кена Кизи о пациентах психиатрической клиники, который у Формана превратился в аллегорию общества, основанного на дисциплине и власти, и поэтому никогда не потеряет своей актуальности.

Главные роли в фильме исполнили Джек Николсон и Луиза Флетчер. Картина Формана отмечена пятью «Оскарами» в пяти главных номинациях.

Все сеансы «Пролетая над гнездом кукушки» выйдут в кинотеатрах России и в Белоруссии только на английском языке с русскими субтитрами.

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Топ комментариев

лачинов

Это в свою очередь спровоцирует рост цен в других отраслях. Может все же правительству стоит пересмотреть...

Иркут 69

Всё продать и сбежать - вот лейтмотив всех действий этих людей. И эти "продавцы углеводородов" будут...

sergik92

а до этого ресурсы не продавали?))

ifhbrjd

Это перекупам газ по 58 долларов. А населению около 120 долл. (около 9000 руб. за кубометр)
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