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Первый тизер «Вечных» показал бессмертных героев

Источник:
Sibnet.ru
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Студия Marvel опубликовала первый трейлер фильма «Вечные», который расскажет о бессмертной расе суперлюдей, тайно присматривающих за человечеством.

«Вечные» выйдут на экраны 4 ноября этого года. Фильм расскажет о расе суперлюдей, возникших как ответвление от эволюционного процесса, который запустили космические боги Целестиалы. Эти существа могут летать и читать мысли, они невероятно сильны и практически вечны.

Они живут на Земле уже много тысяч лет и тайно защищают людей от разных угроз. Однако прибытие нового врага вынуждает команду супергероев раскрыть себя.

Фильм сняла оскароносная Хлоя Чжао. В картине сыграет Анджелина Джоли, для которой роль стал первой в супергеройской саге, звезды «Игры престолов» Кит Харрингтон и Ричард Мэдден, а также Сальма Хайек, Джемма Чан, Кумэйл Нанджиани и другие.



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