Росгвардия приняла на вооружение пистолет Лебедева

Новейший модульный пистолет Лебедева МПЛ и его модификация МПЛ-1, разработанные группой компаний «Калашников», приняты на вооружение Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (ФСВНГ), сообщил генеральный директор «Калашникова» Дмитрий Тарасов.

«Опытные образцы 9-миллиметрового модульного пистолета Лебедева [МПЛ] и 9-миллиметрового модульного пистолета Лебедева для выполнения специальных задач [МПЛ-1], разработанные в рамках ОКР "Рысь" по тактико-техническому заданию ФСВНГ, приняты на вооружение заказчиком и переданы на апробацию в подразделения Росгвардии», — цитирует ТАСС Тарасова.

По его словам, отличительной особенностью новых пистолетов Лебедева является эргономичность. «Форма и угол наклона рукоятки пистолетов обеспечивают удобное удержание оружия, низко расположенный ствол способствует меньшему подбросу при выстреле, что позволяет пользователю быстрее производить повторные выстрелы», — сказал глава «Калашникова».

«Двустороннее расположение органов управления позволяет одинаково эффективно пользоваться оружием обеими руками», — пояснил он.

Пистолеты МПЛ и МПЛ-1 предназначены для применения боеприпасов 9 на 19 миллиметров, в том числе патронов повышенной мощности 7Н21. МПЛ и МПЛ-1 оснащены планками для крепления фонарей и лазерных целеуказателей, магазином с индикацией количества патронов, для пистолетов выпускаются сменные накладки на рукоятку.