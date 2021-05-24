НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Росгвардия приняла на вооружение пистолет Лебедева

Источник:
ТАСС
252 0
Фото: © «Ростех»

Новейший модульный пистолет Лебедева МПЛ и его модификация МПЛ-1, разработанные группой компаний «Калашников», приняты на вооружение Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (ФСВНГ), сообщил генеральный директор «Калашникова» Дмитрий Тарасов.

«Опытные образцы 9-миллиметрового модульного пистолета Лебедева [МПЛ] и 9-миллиметрового модульного пистолета Лебедева для выполнения специальных задач [МПЛ-1], разработанные в рамках ОКР "Рысь" по тактико-техническому заданию ФСВНГ, приняты на вооружение заказчиком и переданы на апробацию в подразделения Росгвардии», — цитирует ТАСС Тарасова.

По его словам, отличительной особенностью новых пистолетов Лебедева является эргономичность. «Форма и угол наклона рукоятки пистолетов обеспечивают удобное удержание оружия, низко расположенный ствол способствует меньшему подбросу при выстреле, что позволяет пользователю быстрее производить повторные выстрелы», — сказал глава «Калашникова».

«Двустороннее расположение органов управления позволяет одинаково эффективно пользоваться оружием обеими руками», — пояснил он.

Пистолеты МПЛ и МПЛ-1 предназначены для применения боеприпасов 9 на 19 миллиметров, в том числе патронов повышенной мощности 7Н21. МПЛ и МПЛ-1 оснащены планками для крепления фонарей и лазерных целеуказателей, магазином с индикацией количества патронов, для пистолетов выпускаются сменные накладки на рукоятку.

Еще по теме
Океанское дно стало новым театром войны
Китай испытал «чудовищную» пушку
Боевым роботам предоставили автономию
Путин заявил, что у России самые современные ядерные силы в мире
смотреть все
Оборона #Оружие #ОПК #Силовые структуры
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Неустойчивая погода придет в Забайкалье
Семью медведей сняли на видео в Хакасии
Депутат в Томске получила максимальное наказание за нелегальный митинг
Авиазавод Улан-Удэ займется сборкой легких вертолетов VRT500
Самое популярное
Велосипед Doppelganger: выиграй в конкурсе прогнозов
Конкурс хоккейных прогнозов стартует на Sibnet.ru
Финал шоу «Холостяк»: кого выберет Тимати?
Определились все участники большого финала Евровидения
Обсуждение (0)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
24 мая 16:15
(МСК)
Словакия
Россия
24 мая 16:15
(МСК)
Латвия
Италия
Весь календарь
Последние матчи
23 мая 20:15
(МСК)
Дания 0
Швейцария 1
23 мая 20:15
(МСК)
Канада 1
США 5
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • antibacila — 27 баллов
  • Vano777777 — 26 баллов
  • vmarch — 26 баллов
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
Картина дня
Пентагон встревожило усиление России на Ближнем Востоке
Власти Белоруссии посадили самолет и задержали оппозиционера
Путин готов обсудить с Зеленским связанные с Крымом вопросы
Депутаты заступятся за поврежденные авто
Мультимедиа
Модели, болельщицы и спортсменки: на ком женятся хоккеисты
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Топ комментариев

Uynachalnica

То есть, цены будут расти, несмотря на всю правительственную стабилизацию? Стабильность наличествует!

Иркут 69

Танец и реабилитация нацизма"..? Сумасшедший дом. Сплясал гопак - подвергнул осквернению историческую...

Yu Pi

Певица отметила, что ей было очень важно говорить о русских женщинах(с)Таджичка говорит о русских женщинах...Хоооосподя!...

Иркут 69

Тошнит уже от такого количества лизоблюдов и холуев...
Sibnet.Ru