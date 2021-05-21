Чемпионат мира по рафтингу пройдет в Горном Алтае

Чемпионат мира по рафтингу пройдет в Республике Алтай в 2024 году, сообщил глава региона Олег Хорохордин.

«Республика Алтай – это горные реки, у нас очень развит рафтинг. Хотел сообщить вам, что по согласованию с Минспорта России в 2024 году у нас пройдет чемпионат мира по рафтингу», – сказал Хорохордин в Барнауле на заседании экспертно-консультативного совета межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» по физической культуре и спорту.

Рафтинг на Алтае является одним из наиболее распространенным видов спорта, сообщает ТАСС. Его развитию способствует большое количество горных рек, которые есть на территории республики.

Ранее власти региона инициировали создание в регионе базового центра Сибири по развитию видов спорта на бурной воде, что позволит готовить спортсменов в таких видах, как слалом, рафтинг, родео, экстремальный сплав, а также водных гидов-инструкторов для туристов.