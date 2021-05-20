Душивший женщин в «Березовой роще» новосибирец предстанет перед судом

Суд рассмотрит уголовное дело новосибирца, который пытался задушить двух женщин в парке «Березовая роща», сообщило в четверг СУ СКР по Новосибирской области.

По данным следствия, преступления произошли в августе прошлого года. Ночью 46-летний пьяный местный житель встретил незнакомую женщину в парке «Березовая роща». Он попытался познакомиться, но получил отказ.

«Не смирившись с отказом, обвиняемый напал на потерпевшую со спины, схватил ее руками за шею и стал душить, отчего потерпевшая потеряла сознание, после чего переместил ее тело путем волочения вглубь лесной зоны в ПКиО "Березовая Роща", где совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера и попытку ее изнасилования», – сказано в сообщении ведомства.

Через несколько дней обвиняемый встретил возле парка в ночное время другую девушку, у которой были наушники AirPods за 20 тысяч рублей. Преступник проследовал за ней в безлюдный участок парка, где совершил нападение: повалил ее на землю, стал душить, но девушка оказала активное сопротивление, поэтому обвиняемый скрылся.

Следователям удалось разыскать его. В ближайшее время новосибирец предстанет перед Дзержинским районным судом.