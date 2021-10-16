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Похудеть на сале с маслом: кому подходит кетодиета

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Орехи, сыры, сало и сливки — диета на основе богатых жирами продуктов многим покажется привлекательной. Но какова реальная польза, есть ли вред и кому подходит кетодиета? 

Что такое кетодиета?

Основной принцип кетогенной диеты — перестроить мозг, печень и мышцы на потребление энергии из жиров (кетонов). При резком урезании углеводов и повышении жиров в печени активизируется кетогенез. При истощении запасов гликогена организм начинает использовать жиры как источник энергии, из подкожного жира или из еды.

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«А это открывает доступ к "хранилищу" свыше 100 тысяч ккал. Именно столько энергии хранится в виде подкожного жира у человека со средней жировой массой. Этот процесс присущ всем и минимально активен всегда. Кетоны у человека вырабатываются постоянно, только в очень небольшом количестве, если в качестве энергии используются углеводы», — объясняет фитнес-тренер, нутрициолог Виктор Крутских.

Но перестройка организма проходит нелегко, ее скорость зависит адаптивности и возраста. 

«Перестройка в любом случае не будет мимолетной и приятной, ведь наше тело всегда стремится к гомеостазу — равновесию и постоянству. Хорошая новость: скоро вы адаптируетесь к новому питанию и забудете об этих неприятностях. На этот процесс уходит от двух до четырех недель», — говорит фитнес-тренер и нутрициолог Анастасия Симанова.

Кетодиета: что есть можно

На кетогенной диете в список разрешенных продуктов входят только те, что богаты белком и жирами. Седи наиболее популярных:

  • Мясо: яйца, баранина, говядина/телятина, птица (индейка, гусь, утка, курица), свинина, крольчатина, дичь.
  • Морепродукты: рыба (лосось, палтус, тунец, скумбрия, сельдь), устрицы, мидии, кальмары, осьминоги, морские гребешки, крабы, лобстеры, креветки.
  • Субпродукты: мозги, почки, печень, сердце, язык, желудки и прочее.
  • Растительные: любые масла (оливковое, кокосовое, льняное), арахисовая паста, орехи, авокадо.
  • Молочные продукты: сливочное масло, топленое масло, сыр (чем жирнее и тверже, тем лучше; маскарпоне и рикотта отлично идут в кетодесерты), жирные сливки (33-35%), каймак, жирный творог (18% и выше), жирная сметана.
  • Овощи и фрукты: все виды капусты, спаржа, салаты, сельдерей, перец, огурцы, кабачок, цукини, шпинат, малина, ежевика.

Кетодиета: что есть нельзя

На кетогенной системе питания нужно полностью исключить: картофель, мучные изделия, любые крупы, бобовые (соя, горох, белая, красная фасоль), большинство фруктов, содержащих большое количество быстроусвояемых углеводов (бананы, виноград, груша, абрикос, персики), алкоголь. 

Также нельзя сахар, соки, батончики, мороженое, лимонады, мед, шоколад, многие соусы, смузи, печенье, маргарин, полуфабрикаты, майонез.

«Кето-диета не прощает срывов и, тем более, не предполагает читмилов (перерывов на запрещенную еду). При попадании в организм значительного количества углеводов кетоз прерывается. Возврат к целевому состоянию занимает время и тратит нервы», — предупреждает Симанова.

Вред кетодиеты

По словам нутрициолога Крутских,  в зависимости от цели кетодиеты надо придерживаться от трех до шести месяцев.

За месяц на кетодиете можно похудеть на четыре-семь килограммов за счет потери жидкости, поясняет кандидат медицинских наук, врач-диетолог Татьяна Солнцева. Еще какое-то время активное снижение массы тела идет за счет отказа от углеводов. Потом человек может какое-то время оставаться в одном весе. Но, как показали исследования, после трех-четырех месяцев такого питания начинаются проблемы со здоровьем. Поэтому лучше не увлекаться, предупреждает Солнцева.

«Когда мы убираем из рациона овощи, фрукты, каши, цельнозерновые продукты, то лишаем организм клетчатки, выполняющей функции пребиотиков. Это влияет и на пищеварительную систему, и на иммунную в целом. Потому что микробиота (полезные бактерии в кишечнике) лишается привычного питания. Состав микробиоты может измениться, что отразится на общем состоянии организма», — цитирует Солнцеву сайт Роспотребнадзора РФ.

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«Кетодиета действительно обеспечит вам большую потерю веса, но если она длится очень долго, то никаких преимуществ по сравнению со сбалансированной диетой она не дает. Когда вы перестанете следовать этой диете, то весь потерянный ранее вес вернется к вам снова», — говорит консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач диетолог Александр Андреев.

По его мнению, при такой диете будет не хватать топлива для мозга, могут быть запоры и прекратится рост мышечной массы, организм будет трудно переносить физические нагрузки и занятия спортом.

Побочные эффекты и противопоказания

Крутских предупреждает, что кетодиета противопоказана беременным и кормящим женщинам, не рекомендуется при приеме ряда медицинских препаратов — начиная от лекарств для контроля за уровнем холестерина, заканчивая анаболиками.

В начале диеты у человека могут быть головокружения и сложности с концентрацией внимания, неприятный запах ацетона изо рта, повышение уровня аммиака в крови, затруднения процессов пищеварения и нехватка определенных витаминов и минералов. 

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