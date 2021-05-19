Диетологи указали на вред грецкого ореха для людей с лишним весом

Грецкий орех, чрезвычайно калорийный продукт, поэтому людям, страдающим ожирением, нужно есть его ограничено. А еще этот продукт — сильный аллерген, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Бурятии.

Диетологи рекомендуют есть грецкий орех в количестве, не превышающим 100 граммов в день. Это 654 килокалории. Людям с ожирением следует еще больше сократить его потребление.

А еще грецкий орех довольно сильный аллерген, поэтому его нужно есть понемногу и постепенно вводить в рацион. Также при хронических воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта эти орехи нужно есть крайне осторожно и не более нескольких штук.

Но в целом, этот продукт приносит больше пользы. Жирные кислоты в его составе улучшают память, а высокое содержание витаминов и микроэлементов питают организм, восстанавливают силы, повышают иммунитет.

«Белок грецкого ореха не уступает животному, а за счет фермента лизина усваивается легче. Поэтому грецкий орех рекомендуется есть ослабленным после болезни людям», — советует консультант по диетологии и оздоровлению в сети фитнес-клубов WeGym Александр Войнов.

Высокая концентрация железа в этих орехах помогает бороться с анемией и малокровием. Цинк и йод, входящие в состав грецких орехов, полезны для кожи, волос, ногтей и щитовидной железы.