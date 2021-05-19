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«В пузыре»: как живут российские хоккеисты на ЧМ-2021

Источник:
Sibnet.ru
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Онлайн-занятия физкультурой, контроль местоположения и  ежедневные тесты на коронавирус — сборная России по хоккею готовится в Риге к чемпионату мира, который пройдет «в пузыре». В каких условиях российским хоккеистам предстоит сражаться за медали ЧМ-2021?

Сборная России в полном составе вышла с карантина. Заболевших нет. На стартовом этапе национальная команда провела две онлайн-тренировки по общей физической подготовке. До первого матча против Чехии в эту пятницу сборная проведет три ледовые тренировки.

Тренировки начались

Помимо обычных тренировок перед российскими хоккеистами стоит косвенная задача — не заболеть коронавирусом. Для этого организаторы чемпионата мира тщательно подготовились и ввели довольно строгие правила.

Все команды-участницы ЧМ-2021 обязаны жить в «пузыре», в полной изоляции от внешнего мира. Все спортсмены и персонал должны установить на гаджеты специальное приложение, по которому ИИХФ отслеживает их местоположение. Если эту функцию отключить, последуют санкции.

Все прибывшие в Ригу сборные должны сначала три дня отсидеть на карантине. Поскольку россияне заблаговременно прилетели в Латвию — 16 мая, то 18 мая они уже смогли выйти на лед для активной тренировки.

Любой игрок, прибывший на ЧМ после старта турнира, также должен сначала три дня находиться на карантине и каждый день сдавать тест на коронавирус. Затем он может приступить к тренировкам. К играм он будет допущен только на седьмой день, в случае шести отрицательных тестов. Именно поэтому ждать игроков из первого раунда плей-офф НХЛ практически бессмысленно.

Игры без зрителей и под санкциями

Сборным придется играть с пустыми трибунами. Болельщиков на трибуны не пустят все по той же причине — высок риск заразиться коронавирусом. По словам премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в стране в настоящее время ухудшается.

При этом есть небольшой шанс, что по ходу турнира зрителей все-таки допустят. Об этом говорится на сайте ИИХФ. «В настоящее время зрители не допускаются. Если эпидемиологическая ситуация изменится в период ЧМ, мы сообщим об этом», — уточняет федерация.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года стартует 21 мая в Риге. Матчи чемпионата будут проходить на стадионе «Арена Рига» (группа В) и в Олимпийском спортивном центре (группа А). Россия выступает под названием и флагом Олимпийского комитета России, а также без российского гимна из-за действующих в отношении российских спортсменов санкций WADA.

Первым соперником России будет сборная Чехии, а затем — Великобритания. В группе А россияне далее сыграют с командами из Словакии, Дании, Швейцарии, Швеции и Белоруссии.

С Чехией россияне играли в финале Евротура. Тогда сборная России уступила со счетом 4:0. Однако тренер российской команды Валерий Брагин не считает это поражение показательным. «Игроки находятся под нагрузкой. Если брать сезон в общем, выиграли Евротур, десять побед подряд. И это хороший результат. Но основная работа велась под чемпионат мира», — цитирует Брагина «Спортбокс».

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