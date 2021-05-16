Пресс-секретарь посольства США посчитала честью работу в Москве

Пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс, попавшая в список американских дипломатов, высылаемых из страны, попрощалась с Россией.

«Это было честью для меня работать в Москве со столькими российскими и международными журналистами, которые стремятся достигнуть правды, а также предоставляют свое видение и информацию населению России и миру для того, чтобы мы могли делать выводы самостоятельно», — цитирует ТАСС пресс-секретаря.

«До новых встреч, Россия!» — сказала Росс.

Президент США Джо Байден 15 апреля подписал указ о введении очередных санкций в отношении России. В частности, Соединенные Штаты высылают 10 дипломатов, работающих в посольстве РФ в Вашингтоне, среди которых, по мнению американской стороны, есть «представители российских разведывательных служб».

В ответ Москва объявила персонами нон грата десять сотрудников посольства США в России. Они должны покинуть территорию РФ до конца дня 21 мая.