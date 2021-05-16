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Израиль ударом ракет разрушил здание в Газе с офисами СМИ. ВИДЕО

Источник:
ТАСС
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Фото: © Кадр из видео

Армия обороны Израиля уничтожило ракетными ударами одиннадцатиэтажное здание в Газе, где располагались офисы ряда мировых СМИ, апартаменты и коммерческие компании.

Жителям башни, которая считалась одной из самых высоких в Газе, дали час на то, чтобы покинуть здание. Это уже четвертая высотка в Газе, ставшая на этой неделе целью ракетных ударов Израиля, который утверждал, что здание использовалось под офисы, штабы или склады для вооружений ХАМАС, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая.

Удары последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей.

По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - почти 140, в том числе почти 40 детей.

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Оборона #Конфликты #Оружие #Видеоновости
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