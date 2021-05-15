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Генсек НАТО захотел диалога с Россией

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Украины

НАТО сохраняет готовность к диалогу с Россией, сообщил глава альянса Йенс Столтенберг. При этом он подчеркнул, что Запад не должен снижать экономическое давление на Москву.

«Это основа для нашего двустороннего подхода к России. Сдерживание, оборона и диалог. Мы предлагаем России диалог, но Россия все равно ведет себя агрессивно и дома, и на мировой арене», — заявил он.

Столтенберг в ходе дискуссии Экуменического церковного конгресса во Франкфурте-на-Майне отметил, что альянс не желает возобновления холодной войны, однако не может смотреть, как попирается международное право.

«Мы должны сохранять экономическое давление и санкции, демонстрируя в то же время готовность к переговорам», — констатировал глава НАТО, признав сложность современных отношений с Россией.

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