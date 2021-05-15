Россия столкнулась с дефицитом древесины

Дефицит пиломатериалов для строительства деревянных домов зафиксировали в России, Минпромторг прорабатывает вопрос о включении пиломатериалов в перечень товаров, на которые могут быть установлены временные ограничения или запрет экспорта.

Стоимость досок, применяемых в строительстве, с апреля 2020 года по апрель 2021 увеличилась в два раза, свидетельствуют данные Ассоциации деревянного домостроения. Именно эта ситуация обеспокоила ведомство, передает РБК.

Так, год назад кубометр доски стоил в среднем 11–13 тысяч рублей, сейчас — уже 22–26 тысяч рублей. Ассоциация деревянного домостроения уже заявила, что считает нужным временно ограничить экспорт и принять меры по сдерживанию роста внутренних цен на пиломатериалы.

Минпромторг не исключает и введения вывозных таможенных пошлин на пиломатериалы с влажностью более 22%, сейчас пошлины не зависят от сырости древесины и по многим породам деревьев обнулены.

Эксперты связывают рост цен с дефицитом пиломатериалов, который наблюдается последние восемь месяцев. Он возник за рубежом и повлек за собой стремительное повышение экспортных цен в Европе, США и Китае.

Сейчас цены за рубежом превышают внутренние российские на 7–30% в зависимости от вида продукции. В 2019 году из России вывезли 50 миллионов кубометров лесоматериалов, 85% составляла необработанная древесина.