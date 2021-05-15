Павел Воля высмеял Евровидение в Comedy Club

Комик Павел Воля посвятил новый монолог на Comedy Club шумихе вокруг Манижи, которая отправится на Евровидение от России. Шоумен призвал «забить» на песенный конкурс, потому что там выступают одни фрики.

Воля начал свое выступление с поддержки Манижи, которую затравили за ее песню «Русская женщина», с которой певица выступит на Евровидении в Роттердаме. Он посмеялся над высказываем председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко о том, что песня Манижи порочит честь страны.

Юморист представил, как мужик из глубинки, куда долгое время не могут провести электричество, радуется, что из-за этого не сможет посмотреть позор Манижи на Евровидении по телевизору. Так Павел Воля подчеркнул, что жителей России волнуют по-настоящему важные проблемы страны, а не европейский песенный конкурс.

В конце своего выступления Воля предложил гостям в зале вспомнить хотя бы одну песню, которые побеждали на Евровидении. Но никто из зрителей этого сделать не смог. Более того, некоторых артистов, которые представляли Россию в разные годы на конкурсе, никто не узнал. Среди них Дина Гарипова и сестры Толмачевы.

В финале монолога Павел Воля сделал вывод, что Евровидении России не нужно ни России, ни самим артистам. Он предложил больше «не париться» по поводу того, кто туда поедет и тогда, возможно, Россия одержит победу.