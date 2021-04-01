«Женская общественность» против песни Манижи: в чем суть конфликта

Песня Манижи «Русская женщина» для Евровидения стала поводом для нового конфликта с «женской общественностью», который спровоцировала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Выбором композиции для международного конкурса возмущены и представители РПЦ, которые уверены — песня унижает женщин.

Матвиенко в среду поручила запросить у Первого канала информацию о том, как проходит процедура по выбору исполнителя от страны на престижный международный конкурс. Ее удивило содержание песни.

Валентину Матвиенко поддержала спикер Елена Афанасьева, которая считает, что в композиции «Сильная женщина» отсутствует смысл. Афанасьева задалась вопросом: каких ценностей придерживается Манижа?

Причина конфликта

«Значительная часть российской женской общественности возмущена этим произведением. Мне приходилось слышать о негативной реакции как среди православной общественности, а именно ее женской части, так и о том, что многие российские женщины в целом возмущены этим произведением», — цитирует РИА Новости замглаву синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе.

Судя по высказываниям упомянутой «женской общественности», всех возмущает смысл песни Манижи. При этом никто не приводит конкретных примеров и цитат из композиции. В дополнение к «непонятному тексту» Манижу винят и в экспрессивной подаче трека.

О чем скандальная песня Манижи?

Если коротко пересказать текст песни «Сильная женщина», то речь идет о героине, которая в силу обстоятельств и сложившихся традиций должна жить по навязанным установкам — быть хорошей женой и рожать детей, жертвовать собой ради других.

«Каждая русская женщина обязана знать (ха-ха) Ты достаточно сильна, чтобы проломить любую стену», — поет Манижа в припеве. В этих словах заключается насмешка над формулировкой, что женщина кому-то что-то должна.

Манижа:

«Это песня о трансформации женского самосознания за последние несколько веков в России. Русская женщина прошла удивительный путь от крестьянской избы до права избирать и быть избранным (одним из первых в мире), от заводских мастерских до космических полетов. Она никогда не боялась сопротивляться стереотипам и брать на себя ответственность»

Многие представители музыкальной индустрии в России считают, что «Сильная женщина» отлично вписывается в формат европейского конкурса. Но это выглядит, будто Россия стремится встроиться в западную либеральную повестку, где тема феминизма как никогда актуальная.

Евровидение-2021 пройдет 18, 20 и 22 мая в Роттердаме. В песенном конкурсе примут участие 39 стран. Известно, что Манижа будет выступать в первом полуфинале (18 мая) третьей. На момент публикации новости клип Манижи на официальном YouTube-канале Евровидения занимает второе место по просмотрам (6,4 миллиона). Лидер — сербская женская группа с преимуществом всего в 30 тысяч просмотров.