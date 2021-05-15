Прокуратура проверила права Навального

Проведенная прокуратурой проверка не выявила нарушений прав оппозиционера Алексея Навального, отбывающего наказание в исправительной колонии во Владимирской области, сообщил прокурор региона по надзору Сергей Иванов.

По словам прокурора, проверка показала, что медицинская помощь Навальному оказывается в соответствии с приказом Минюста, а фактов нарушения права осужденного на восьмичасовой сон установить не удалось, передает ТАСС.

Кроме этого, проверка не выявила ограничений прав Навального в получении юридической помощи во время своего пребывания в колонии. «Основания для принятия мер прокурорского реагирования в настоящее время не имеется»,— подчеркнул Иванов.

Навальный неоднократно жаловался на нарушение своих прав в колонии. Оппозиционер подал несколько административных исков к руководству исправительных учреждений, в которых он должен отбывать наказание.