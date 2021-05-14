Космический удар обрушился на Землю

Сильнейшая за два года магнитная буря накрыла Землю, уровень геомагнитных возмущений на пике 12 мая достиг семерки по девятибалльной шкале, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

«Фактически Земля испытала один очень короткий и сильный космический удар. Природа события сейчас, спустя полтора дня, пока недостаточно ясна. На Солнце не происходило никаких заметных событий», — говорится в сообщении.

Согласно международным стандартам, бури такого уровня могут заметно воздействовать на энергетические системы, вызывать перебои в работе спутниковой навигации и радиосвязи, негативно влиять на орбитальные космические аппараты.

При этом указывается, что возврат возмущенности магнитного поля Земли в норму произошел буквально в течение часа после пика, что нехарактерно для таких событий, обычно они продолжаются несколько дней. Сейчас активность Солнца находится на низком уровне.