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ЦБ выступил за запрет кредитов по плавающим ставкам

Источник:
РБК
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Фото: © Банк России

Банк России предложил запретить выдавать физическим лицам некоторые виды кредитов по плавающим ставкам: это ссуды на срок до года или свыше 20 лет, а также кредитные карты с нефиксированным процентом.

Такие ограничения перечислены в законопроекте, разработанном ЦБ по поручению президента. Представитель Банка России сообщил РБК, что возможные варианты регулирования кредитов с переменной ставкой сейчас обсуждаются, но окончательное решение еще не принято. 

В марте президент России Владимир Путин поручил ЦБ и правительству до 15 июля разработать меры, которые снизят риски заемщиков от роста нефиксированных ставок по кредитам.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, длинные кредиты очень чувствительны к изменению таких параметров: Например, при изменении процентной ставки по 15-летнему кредиту с 7 до 9% ежемесячный платеж возрастет на 13%, а суммарная переплата по кредиту увеличится на 34%.

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DubleJin

Если равняемся по ценам, неплохо было бы и по доходам подравняться!

Иркут 69

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Xermer

А деньги на эту инициативу, как всегда, возьмут в карманах простых граждан да?
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