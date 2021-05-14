Одну страну посчитали экологической угрозой для всего мира

Катастрофа ждет человечество, если Китай не сократит выбросы парниковых газов в рамках Парижского соглашения по климату, предупредил стратегический советник американского Института прогрессивной политики Пол Бледсо.

Эксперт по климату напомнил, что США и европейские страны взяли на себя обязательства снизить количество выбросов, что должно в долгосрочной перспективе привести к общему их сокращению во всем мире.

«Китай рискует подорвать огромный прогресс в области изменения климата, достигнутый другими крупными странами мира», — цитирует РИА Новости Бледсо.

В 2019 году общее количество выбросов в Китае превысило аналогичный показатель всех развитых стран, вместе взятых. В прошлом году Китай построил в три раза больше угольных электростанций, чем во всем остальном мире, и планирует возвести еще 300, отметил аналитик.

В прошлом году на Китай пришлось 27% мировых выбросов углерода — в два с половиной раза больше, чем у занимающих второе место США.

В рамках Парижского соглашения Пекин еще может наращивать выбросы в ближайшее десятилетие, что срывает усилия остального мира по предотвращению климатической катастрофы, заключил Бледсо.