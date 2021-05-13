НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Новосибирцы устремились на Мальдивы и Сейшелы

Источник:
Sibnet.ru
234 0
Фото: Tobias Alt, Tobi 87 / CC BY-SA 4.0

Прямые рейсы в Арабские Эмираты стали популярными в Новосибирске, так как оттуда можно улететь также на Мальдивы и Сейшелы. Но больше всего сибиряки все же ждут открытия рейсов в Турцию, сообщила журналистам в четверг исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций Светлана Фоменко.

«У нас есть прямые рейсы в Арабские Эмираты. Из Эмиратов мы можем отправить туристов на Мальдивы, Сейшелы, эти направления очень востребованы», – сказала Фоменко на пресс-конференции о развитии туризма в Новосибирской области.

По ее словам, сейчас также популярен Египет, но улететь пока можно только в Каир, поэтому туристы ждут открытия рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

«Турцию ждем, это основное направление. За прошлое лето там отдохнуло 130-150 тысяч сибиряков», – уточнила Фоменко.

По прогнозам представителей туристической отрасли, в ближайшее время также могут открыть полеты в Болгарию, это направление тоже может стать очень популярным среди сибиряков.

«Ближнее зарубежье – можно предложить туристам Киргизию, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан. Эти страны активно работают и готовы встречать наших туристов», – добавила исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций.

Еще по теме
Новосибирцы заняли почти все места в санаториях на лето
Итальянское СМИ написало о захвате Байкала туристами
Таиланд введет денежный сбор для иностранных туристов
Треть новосибирцев отказалась от летнего отпуска
смотреть все
Жизнь #Туризм
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Приложение для болельщиков МЧМ-2023 создадут в Новосибирске
Новосибирцы устремились на Мальдивы и Сейшелы
Суд по делу жены мэра Томска вновь отложили
Примета мая: черемуха цветет к похолоданию
Самое популярное
Пираты взломали улучшенную версию Metro Exodus
Максим Чернявский помог Тимати с выбором в «Холостяке»
Windows 10 окончательно лишится Flash Player
Воздушный парад в Москве оказался под угрозой
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль отреагировал на информацию о присоединении Донбасса
Экс-генералы США усомнились в психическом здоровье Байдена
Власти предотвратили массовое отключение банкоматов
ГИБДД усилила работу «скрытых» патрулей
Мультимедиа
В ночных огнях Новосибирска: первая репетиция парада
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
58
Путин отказался поздравлять лидеров Украины и Грузии с Днем Победы
49
Центр Сталина построят в России
33
Подросток устроил стрельбу в казанской школе, есть жертвы
33
Путин ужесточит правила оборота оружия после стрельбы в Казани
28
Путин заявил о нехватке рабочих рук в стране
Sibnet.Ru