Новосибирцы устремились на Мальдивы и Сейшелы

Прямые рейсы в Арабские Эмираты стали популярными в Новосибирске, так как оттуда можно улететь также на Мальдивы и Сейшелы. Но больше всего сибиряки все же ждут открытия рейсов в Турцию, сообщила журналистам в четверг исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций Светлана Фоменко.

«У нас есть прямые рейсы в Арабские Эмираты. Из Эмиратов мы можем отправить туристов на Мальдивы, Сейшелы, эти направления очень востребованы», – сказала Фоменко на пресс-конференции о развитии туризма в Новосибирской области.

По ее словам, сейчас также популярен Египет, но улететь пока можно только в Каир, поэтому туристы ждут открытия рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

«Турцию ждем, это основное направление. За прошлое лето там отдохнуло 130-150 тысяч сибиряков», – уточнила Фоменко.

По прогнозам представителей туристической отрасли, в ближайшее время также могут открыть полеты в Болгарию, это направление тоже может стать очень популярным среди сибиряков.

«Ближнее зарубежье – можно предложить туристам Киргизию, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан. Эти страны активно работают и готовы встречать наших туристов», – добавила исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций.