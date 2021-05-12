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Байден выразил уверенность во встрече с Путиным

Источник:
ТАСС
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Фото: © The White House

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил уверенность в том, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным состоится.

Американский лидер выступал в Белом доме с речью, посвященной борьбе с экономическими последствиями пандемии. В конце мероприятия один из журналистов спросил у Байдена, считает ли он, что «Россия причастна» к недавней кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline.

«Я буду встречаться с президентом Путиным, от наших разведслужб пока нет никаких свидетельств того, что Россия причастна, хотя есть свидетельства того, что вирус-вымогатель <...> находится в России», — приводит ТАСС слова Байдена.

Байден в телефонном разговоре с Путиным 13 апреля выдвинул идею проведения российско-американского саммита в третьей стране в предстоящие месяцы.

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Политика #Мир
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