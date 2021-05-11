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Эксперт отговорил бедных россиян от инвестиций

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов посоветовал россиянам с низким уровнем доходов не заниматься инвестированием, так как вложения в ценные бумаги принесут им не очень много.

«Пассивный доход не рецепт для малоимущих. Для них эта игра не стоит свеч, поскольку для получения приличных денег нужно делать крупные первоначальные вложения», – сказал Колганов в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам экономиста, инвестирование подходит людям с доходом выше среднего. У них получится сохранить и даже приумножить сбережения.

Колганов уточнил, что надежный доход могут обеспечить вложения в недвижимость, облигации федерального займа и корпоративные облигации организаций, выпускающих ценные бумаги.

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