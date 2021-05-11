Подросток устроил стрельбу в казанской школе, есть жертвы

Подросток пронес оружие в казанскую школу №175 и устроил стрельбу по школьникам.

«Прошел ученик, пронес оружие, ранил одноклассников, как минимум один школьник без признаков жизни», — сообщил источник «Интерфаксу».

«Погибли девять человек, среди них восемь детей и учитель. Пострадали 10 человек, четверо из них госпитализированы», — сказал ТАССисточник.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, во вторник два человека устроили стрельбу в школе № 175 в Казани. Одного из них уже задержали, им оказался 17-летний подросток.