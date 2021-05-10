НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Чехия потребует от России миллиард крон за взрывы на складах

Источник:
ТАСС
435 12
Фото: Bret Arnett / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Чехия потребует от России по меньшей мере 1 млрд крон (39 миллионов евро) в качестве компенсации за инцидент со взрывами боеприпасов в 2014 году на складах, в причастности к которому Прага обвинила российские спецслужбы, сообщил вице-премьера и министра финансов Чехии Ален Шиллеров.

«Наиболее простой путь [получения от РФ выплаты ущерба] — это путь получения компенсации с использованием норм международного права. Если бы мы пошли путем [требования компенсации], например, через уголовное производство, то это [может растянуться] надолго, очень надолго», — приводит ТАСС слова Шиллерова.

О том, что Минфин готовит иск с требованием возмещения материального ущерба к подозреваемым в причастности к взрывам в 2014 году на складах во Врбетице сообщил 20 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, выступая перед депутатами нижней палаты парламента республики.

Чешские власти 19 апреля сообщали, что сумма ущерба от взрывов превышает 1 миллиард крон. Это стоимость уничтоженного на складах имущества, а также работ по ликвидации неразорвавшихся боеприпасов, которые проводились в окрестностях Врбетице с конца 2014 года по осень 2020 года. Кроме того, виновные должны выплатить компенсацию семьям двух погибших при взрывах граждан Чехии.

Еще по теме
Песков указал на проявления неонацизма в Европе
Кадыров потребовал от Израиля извинений за палестинцев
Лукашенко и  Путин договорились о важной встрече
Финская разведка заявила о возможной войне России и НАТО в Арктике
смотреть все
Политика #Мир #Говорят о России
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Пропавший глава Минздрава Омской области найден живым
Девушка пошла за водой и утонула в колодце в Новосибирской области
Полк собак впервые прошагал в Кузбассе
Салют в честь Дня Победы прогремел в Новосибирске
Самое популярное
Игроки получили фотореалистичную Metro Exodus бесплатно
Вышла игра Resident Evil Village
Sony прекратила продажу зеркальных фотокамер
Кузбасс накрыло зеленой пылью
Обсуждение (12)
Мультимедиа
В ночных огнях Новосибирска: первая репетиция парада
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
48
Путин отказался поздравлять лидеров Украины и Грузии с Днем Победы
46
Центр Сталина построят в России
32
Министры G7 полтора часа обсуждали Россию
28
Политолог назвал «причину» нищеты украинцев
27
Нейросеть воссоздала лицо Ивана Грозного
Sibnet.Ru