Чехия потребует от России миллиард крон за взрывы на складах

Чехия потребует от России по меньшей мере 1 млрд крон (39 миллионов евро) в качестве компенсации за инцидент со взрывами боеприпасов в 2014 году на складах, в причастности к которому Прага обвинила российские спецслужбы, сообщил вице-премьера и министра финансов Чехии Ален Шиллеров.

«Наиболее простой путь [получения от РФ выплаты ущерба] — это путь получения компенсации с использованием норм международного права. Если бы мы пошли путем [требования компенсации], например, через уголовное производство, то это [может растянуться] надолго, очень надолго», — приводит ТАСС слова Шиллерова.

О том, что Минфин готовит иск с требованием возмещения материального ущерба к подозреваемым в причастности к взрывам в 2014 году на складах во Врбетице сообщил 20 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, выступая перед депутатами нижней палаты парламента республики.

Чешские власти 19 апреля сообщали, что сумма ущерба от взрывов превышает 1 миллиард крон. Это стоимость уничтоженного на складах имущества, а также работ по ликвидации неразорвавшихся боеприпасов, которые проводились в окрестностях Врбетице с конца 2014 года по осень 2020 года. Кроме того, виновные должны выплатить компенсацию семьям двух погибших при взрывах граждан Чехии.