Российская армия получит невидимую бомбу «Дрель»

Новая планирующая авиабомба «Дрель» начнет поступать в Вооруженных силы РФ в этом году, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«Результаты испытаний подтвердили боевую эффективность авиабомбы "Дрель". Закупки запланированы в соответствии с государственным оборонным заказом на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов», — сказал Борисов в интервью «Интерфаксу».

Ранее Борисов заявлял, что «Дрель» смогут сбрасывать российские истребители пятого поколения Су-57. Авиабомба позволяет наносить удары по объектам, не заходя в зону поражения средств противовоздушной обороны противника.

«Дрель» — планирующая авиабомба, разработанная НПО «Базальт». По сообщениям разработчика, бомбу практически невозможно распознать на радарах. Дальность планирования бомбы превышает 30 километров, для навигации «Дрель» использует систему ГЛОНАСС.