Российская армия получит невидимую бомбу «Дрель»

Новая планирующая авиабомба «Дрель» начнет поступать в Вооруженных силы РФ в этом году, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
«Результаты испытаний подтвердили боевую эффективность авиабомбы "Дрель". Закупки запланированы в соответствии с государственным оборонным заказом на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов», — сказал Борисов в интервью «Интерфаксу».
Ранее Борисов заявлял, что «Дрель» смогут сбрасывать российские истребители пятого поколения Су-57. Авиабомба позволяет наносить удары по объектам, не заходя в зону поражения средств противовоздушной обороны противника.
«Дрель» — планирующая авиабомба, разработанная НПО «Базальт». По сообщениям разработчика, бомбу практически невозможно распознать на радарах. Дальность планирования бомбы превышает 30 километров, для навигации «Дрель» использует систему ГЛОНАСС.
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