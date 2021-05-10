Три мечты «железной» бабушки из Новосибирска

Главные мечты маленькой Люды из Хабаровска были о спортивных пьедесталах. Исполнить их удалось только в 40 лет и в другом городе. Но после Людмила Воронова никогда не сдавалась и не намерена в будущем. Самая титулованная возрастная триатлетка Новосибирска, восьмикратный чемпион Ironman в мае отмечает 70-летний юбилей и грезит новыми победами.

В спорт Людмила Воронова влюбилась очень рано. В начальной школе год занималась в секции плавания, потом спортивной гимнастикой. Мечтала поступить в физкультурный институт, но мама ей не разрешила, считала неподходящим такое образование для девочки…

Тогда Людмила и не подозревала, что в будущем неоднократно станет победителем и призером чемпионатов мира и Европы по полиатлону, лыжным гонкам, плаванию. И сильнейшей по триатлону не только в России, но и на международных стартах.

Воронова не пошла против матери, но решила взять другую высоту — машиностроительный факультет Хабаровского политехнического института, потому что там были самые высокие проходные баллы. Из принципа, чтобы доказать, что она может, Людмила поступила и закончила вуз с красным дипломом, несмотря на то, что на четвертом курсе вышла замуж и родила дочь.

При распределении она и ее муж, выпускник того же вузы, выбрали Новосибирск и отправились работать на станкостроительный завод. На заводе боевая Людмила быстро росла по карьерной лестнице: через два года ее назначили начальником экспериментального цеха. Совсем молоденькую начальницу подчиненные уважительно назвали — Григорьевна.

В 26 лет Людмила, практически без отрыва от производства, родила вторую дочку. При полной выкладке на работе и заботе о семье находилось время и для спорта, который снова вернулся в ее жизнь. Воронова выступала на соревнованиях, тренировалась и мечтала о получении звания мастера спорта и высшем спортивном образовании.

Мастер спорта

В 30 лет Воронова выиграла городские соревнования по многоборью ГТО и ее пригласили тренироваться в секцию по морскому многоборью — одно из прикладных многоборий в ДОСААФ. Морское многоборье состоит из пяти видов: стрельба, плавание, бег, парусные и гребные гонки.

Затем она выигрывала многие соревнования, поэтому всегда была на виду в спортивной жизни Новосибирской области. Иногда это приводило к неожиданным предложениям…

«Ночью звонок: Здравствуйте, генерал такой-то. Я думаю, что я такого натворила, что генерал звонит. А что случилось? У нас завтра федеральный округ по армейскому многоборью, а спортсменка заболела. Я все перебрал, мне говорят, только вы можете помочь», — вспоминает разговор собеседница.

Тогда Людмиле Вороновой было 44 года, и в армейском многоборье она ни разу не выступала. И если пробежать, выстрелить и метнуть гранату для спортсменки было делом простым, то техника прохождения убийственной натовской полосы с 20 препятствиями была незнакома. Например, как перелезть шведский столик на высоте два метра.

Но она не отказала. Только попросила за 20 минут до начала соревнований показать технику прохождения.

«Бегу по этой полосе змеечку. И такой шепот соперниц: Это кто такая? Кто такая? Я заняла третье место на округе», — улыбается героиня.

Копилка спортивных побед беспрестанно пополнялась, но звание мастера спорта получить не удавалось. На одном старте не хватило количества баллов, на другом произошла трагедия — умер тренер от разрыва аорты. Но она не отчаялась и в 45 лет все-таки получила звание мастера спорта по-зимнему полиатлону (многоборью).

Высшее спортивное

Мечта получить высшее спортивное образования все еще не забывалась. И все сложилось. Декан факультета физической культуры НГПУ Борис Петренко после очередных соревнований предложил Вороновой стать вольным слушателем в вузе, а затем сдать экзамены. После успешной сдачи она стала студенткой, причем одновременно со своей младшей дочерью.

И это образование оказалось очень кстати — в 90-е годы станкостроительный завод, где работала Людмила Григорьевна, стал распродавать станки и сворачивать производство. Будучи студенткой, она пошла работать преподавателем физкультуры в колледж телекоммуникаций и информатики при СибГУТИ, а когда окончила вуз, стала в колледже руководителем кафедры физического воспитания.

Спортсменка сразу открыла в колледже секцию полиатлона и уже через год ее воспитанники завоевали второе место на российских соревнованиях. В дальнейшем из секции Людмилы Григорьевны вышли 10 мастеров спорта и более 40 кандидатов в мастера спорта.

Если на заводе Вороновой легко удавалось находить общий язык с рабочими и инженерами, то в колледже, где она занималась любимым делом, тем более — отлично сработалась с преподавателями и со студентами все получалось.

Воронова вспоминает, что как-то пришла на замену преподавателя физвоспитания к чужой группе. Один парень был со справкой-освобождением от физкультуры. Она решила вмешаться — выяснила, чем он болен, и дала рекомендации — что можно делать на физкультуре, а что нет. И он загорелся, потом даже попросил помочь составить план тренировок для зала.

Она вообще никогда ни к чему не подходила формально. «Они мне слово, я им три. Начали занятие, я делаю все лучше, чем они. Начинаем прыгать. Удивляются, что через три скамеечки могу перепрыгнуть, а они не могут. Надо дать возможность понять, что они это могут и показать, как это делать», — говорит собеседница.

Саму себя Воронова называет строгой, но последовательной. Говорит, что никогда не заставит делать то, что человек не умеет. Сначала научит правильно выполнять каждый элемент, а потом уже требует.

«Железный» титул

Новую спортивную мечту героиня получила в подарок на 56 день рождения от друга — красноярского триатлета Владимира Мусиенко. Он вручил ей билет на соревнования по триатлону Ironman (переводится как «железный человек») в Корее.

Тогда у нее не укладывались в голове цифры дистанции: без перерыва проплыть 3,86 километра, проехать на велосипеде по шоссе на 180,25 километра и пробежать на 42,195 километра.

Ironman — серия соревнований на длинных дистанциях, проводится Всемирной корпорацией триатлона (WTC). Каждое соревнование состоит из трех этапов, проводимых без перерывов в течение одного дня: заплыв, заезд на велосипеде и марафонский забег. Триатлон Ironman считается одним из наиболее сложных однодневных соревнований в мире.

«Я решила просто пройду дистанцию и сколько могу получить удовольствия, столько получу… Конечно было трудно, и я умоляла каждую клеточку организма: ну миленькие, ну еще чуть-чуть потерпите, ну капельку. И вот когда переступила черту, поняла, что я победила себя», — вспоминает спортсменка.

Из 1152 участников финишировали только 799. Воронова была 494-й в общем зачете. И первой в своей возрастной категории.

Фото: © предоставлено Людмилой Вороновой

Тогда Воронова, как победитель возрастной группы, получила возможность поехать на главный старт для железных людей — чемпионат мира по Ironman в Каилуа-Коне на Гавайях. Но денег на такой дальний путь не было.

Когда спортсменка выиграла четвертый Ironman в Швеции, Мусиенко, благодаря которому она и оказалась в триатлоне, опубликовал объявление в сообществе любителей триатлона, что Вороновой не хватает денег на поездку в Кону.

Людмила Григорьевна до сих пор вспоминает с неподдельным детским восторгом, как ехала в машине с внуком, и тут на телефоне прозвучало «дзынь» — 50 рублей, «дзынь» — 100 рублей, 3 тысячи, 5 тысяч. Ей собрали 130 тысяч рублей, еще столько же она взяла в кредит и поехала на гавайский старт.

Фото: © предоставлено Людмилой Вороновой

Он проходил через два месяца после Швеции. Но между соревнованиями спортсменка простыла и две недели пролежала пластом. Поэтому плавание она провалила— круг, казалось, никак не заканчивался.

«Потом ехала на велосипеде, по улице сплошная лава, с одной стороны и с другой. 180 километров под палящим солнцем. Я была в шортах, а перед бегом переоделась в российскую форму — топик и плавки. И видно по линии шортов, как ноги обгорели», — рассказывает Людмила Григорьевна.

#Софт Беги со смартфоном: топ мобильных приложений

После Коны она побывала еще на трех гонках Ironman. Самый сложный старт был во Франции: 39 градусов жары, велотрасса приходила через поля без единого деревца, пункты питания вместо положенных 15 километров располагалась лишь на каждых 25 километрах, воды не хватало. «Думала, помру», — признается спортсменка. Но сходить с гонки не собиралась.

«Когда еду на велосипеде, просто вспоминаю детство. Говорю своей подружке: Варька, а я в Вишах, во Франции, посмотри, какие поля. Или что-то сочиняю, или пою песенку. Любимая «В траве сидел кузнечик», ей темп задаю. Просто улыбаюсь людям, которых вижу», — делится секретами собеседница.

А от ненужных мыслей на долгой дистанции отвлекают... обгоны: «Как бы тяжело ни было, я разгоняюсь, и пошла, пошла. Обогнала мужика, его это задело, он копит силы, меня обгоняет. Я не жду, его обгоняю. Конечно, он потом обгоняет, оборачивается и поднимает палец вверх: ну, бабка, ты даешь. За этой игрой не замечаем ни расстояния, ни времени», — смеется Людмила Григорьевна.

Фото: © предоставлено Людмилой Вороновой

Сегодня дом Людмилы Григорьевны — это выставка кубков, дипломов, медалей, множество альбомов с фотографиями. Из некоторых кадров она составила настоящую видеохроникуспортивного пути.

Воронова не стесняется своего возраста, а даже подчеркивает, что ей в этом мае исполняется 70 лет, и она готова снова выйти на старт железной гонки.