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Майские праздники не будут длинными всегда

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Российские власти не планируют в дальнейшем делать майские праздники такими же длинными, как в этом году, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

Котякова спросили, планирует ли министерство сделать постоянными длинные выходные в начале мая. «Нет», — цитирует его ответ РИА Новости.

Второй год подряд у части россиян были длинные майские каникулы: в 2020 году эти дни были объявлены нерабочими из-за пандемии коронавируса, в 2021 году президент подписал аналогичный указ о периоде с 4 по 7 мая.

В Минтруде позже разъяснили, что увеличение числа майских выходных за счет нерабочих дней прежде всего нацелено на борьбу с распространением COVID-19.

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Экономика #Рынок труда
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