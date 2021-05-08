Россияне выбрали любимый военный фильм

Художественный фильм «В бой идут одни старики» занимает первое место у россиян среди любимых фильмов о Великой Отечественной войне, следует из социологического исследования Фонда «Общественное мнение».

«В бой идут одни старики» назвали своим любимым фильмом о войне 17% россиян. На втором месте по популярности фильм «А зори здесь тихие», которому отдают предпочтение 12% респондентов.

В тройку самых любимых военных фильмов также попала картина «Офицеры» 1971 года по одноименной повести советского писателя Бориса Васильева, лучшей ее считают 8% участников опроса.

Что касается любимой песни о войне, то почти у половины россиян (45%) на первом месте «День Победы», а каждый пятый россиянин (20%) лучшей песней считает «Катюшу», отмечается в исследовании.