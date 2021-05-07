Астронавт сравнила космические корабли «Союз» и Crew Dragon

Астронавт NASA Шэннон Уолкер сравнила полета на российском космическом корабле «Союз» и американском Crew Dragon и не нашла существенных различий.

«Есть различия, но они не слишком существенные. Уровень перегрузки в каждом из них разный, не хуже и не лучше, просто разный, то же самое и на этапе возвращения — разная нагрузка, разные ощущения при выбросе парашюта, например в (Crew) Dragon проводишь меньше времени под парашютом, чем в "Союзе"», — приводит РИА Новости слова Уолкер.

По ее словам, посадка Crew Dragon на воду показалась ей «немного мягче» приземления капсулы российского «Союза». «Есть различия, но много схожего», — резюмировала астронавт НАСА, совершившая полет на МКС на российском корабле «Союз» в 2010 году.

В 2011 году США завершили эксплуатацию многоразовыж кораблей Space Shuttle. До 2020 года экипажи на МКС доставляли только российские корабли «Союз», собственные пилотируемые полеты США возобновили с созданием частной компанией SpaceX многоразового корабля Crew Dragon.