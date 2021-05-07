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«Газпром» бесплатно газифицирует небольшие частные дома

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Глава компании «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов сообщил, что для частных домов площадью не более 300 квадратных метров будет доступно бесплатное подключение к газу в рамках догазификации населенных пунктов России.

Во время послания Федеральному Собранию президент Владимир Путин объявил, что жители страны не должны оплачивать подведение газа к границам своих участков в населенных пунктах.

«Жилой дом площадью до 300 квадратных метров получит возможность этого бесплатного подключения, — приводит РБК слова Густова. Он добавив, что региональные операторы должны будут бесплатно протянуть трубу до границ участка. «То есть вошли в населенный пункт, прошли по улице, сделали отводы к домам один раз, заасфальтировали, сделали благоустройство», — пояснил он.

При этом проведение газовой сети внутри своего участка каждый потребитель будет уже оплачивать самостоятельно. Бесплатное подключение коснется потребителей, чей максимальный часовой расход газа не превышает 7 кубометров, а их участок расположен не более чем в 200 метров от газораспределительной сети.

Путин, выступая с посланием, говорил, что в России есть много населенных пунктов, куда подведен газ, но топлива люди в своих домах там не имеют. «Вроде вот она, труба, а газа в домохозяйстве нет», — сказал президент.

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Топ комментариев

maks420

я что т не видел что б народ отдыхал все как работали так и работают

Иркут 69

Только бюджетники, да и то выборочно. Начальство точно отдыхает...

cfty

Вы народ вечно недовольный! Люди хоть за границу успели слетать посмотрели свою недвижимость,ребятишек,внуков.Надо...

velam

Еще бы конгресс проводимый всегда в столице сша не выбрал вакцину амеров
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