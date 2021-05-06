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Минприроды прокомментировало платный сбор грибов и ягод

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Минприроды опровергло сообщения некоторых СМИ об ужесточении правил сбора грибов, ягод и березового сока. На сайте ведомства отмечается, что россияне могут свободно и бесплатно собирать данные продукты в лесах.

Ранее в СМИ появилась информация, что теперь для сбора грибов, ягод и берегового сока гражданам необходимо арендовать земельный участок, а также предъявить соответствующий документ при продаже лесных ресурсов.

Ведомство подчеркнуло, что в приказах федерального министерства природных ресурсов и экологии нет подобных положений, а у граждан нет ограничений по сбору пищевых лесных ресурсов, в том числе грибов и березового сока.

«Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных и недревесных ресурсов», — говорится в сообщении.

При этом Минприроды уточнило, что в ряде регионов существуют свои местные порядки заготовки дикоросов гражданами, которые установлены законами самих субъектов и могут ограничивать свободный сбор ресурсов. Однако для всей России они не действуют.

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