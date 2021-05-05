«Вектор» проверит возможность трехкратной вакцинации от COVID

Новосибирский научный центр «Вектор» проверит возможность трехкратного введения вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций Александр Рыжиков.

«Мы это проверили на животных, трехкратную вакцинацию. Эффект прироста и продолжительности иммунитета подвержен, и клинические испытания 1-2 фазы для введения трехкратной вакцинации этой вакциной сейчас ведутся», – цитирует Рыжикова «Интерфакс».

По словам представителя «Вектора», введение третьей дозы для вакцин такого типа – это естественно, третья вакцинация может усилить действие антител.

«ЭпиВакКорона» стала второй российской вакциной от коронавируса, ее начали массово ставить в апреле. Вакцину вводят двумя дозами с промежутком в 21 день.