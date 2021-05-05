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«Вектор» проверит возможность трехкратной вакцинации от COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирский научный центр «Вектор» проверит возможность трехкратного введения вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций Александр Рыжиков.

«Мы это проверили на животных, трехкратную вакцинацию. Эффект прироста и продолжительности иммунитета подвержен, и клинические испытания 1-2 фазы для введения трехкратной вакцинации этой вакциной сейчас ведутся», – цитирует Рыжикова «Интерфакс».

По словам представителя «Вектора», введение третьей дозы для вакцин такого типа – это естественно, третья вакцинация может усилить действие антител.

«ЭпиВакКорона» стала второй российской вакциной от коронавируса, ее начали массово ставить в апреле. Вакцину вводят двумя дозами с промежутком в 21 день.

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lopuh64

опять весна. опять грачи ...ну и далее

лачинов

Уберите уже этого маразматика. Если над чем и смеются в США и Англии, так это над нашими, мягко говоря,...

ksanderkras

тоже, поди, в свой попенгагаген пропускаешь дружков!!!!

Disobedient

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