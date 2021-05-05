«Вектор» проверит возможность трехкратной вакцинации от COVID

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Новосибирский научный центр «Вектор» проверит возможность трехкратного введения вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций Александр Рыжиков.
«Мы это проверили на животных, трехкратную вакцинацию. Эффект прироста и продолжительности иммунитета подвержен, и клинические испытания 1-2 фазы для введения трехкратной вакцинации этой вакциной сейчас ведутся», – цитирует Рыжикова «Интерфакс».
По словам представителя «Вектора», введение третьей дозы для вакцин такого типа – это естественно, третья вакцинация может усилить действие антител.
«ЭпиВакКорона» стала второй российской вакциной от коронавируса, ее начали массово ставить в апреле. Вакцину вводят двумя дозами с промежутком в 21 день.
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