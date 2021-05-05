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Жительница Мали родила сразу девять детей

Источник:
РИА Новости
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Фото: DFID - UK Department for International Development / Attribution License

Жительница западноафриканской страны Мали Халима Сиссе родила девять детей за один раз — пять девочек и четырех мальчиков, сообщил Минздрав страны.

По данным ведомства, мать и новорожденные чувствует себя хорошо. Халима Сиссе после двухнедельного пребывания в больнице столицы Мали Бамако в конце марта была переведена в марокканскую клинику по указу президента страны Ба Ндау.

«Министр здравоохранения и социального развития рада сообщить, что 4 мая 2021 года, Х. Сиссе родила путем кесарева сечения девять новорожденных вместо семи, что объявлялось по результатам ультразвукового исследования, проводившегося как в Мали, так и в Марокко. Новорожденные (пять девочек и четыре мальчика) и мама чувствуют себя хорошо», — приводит РИА Новости сообщение Минздрава страны.

Министр здравоохранения Мали Фанта Сиби поздравила медицинских специалистов обеих стран, чей «профессионализм стал залогом счастливого исхода этой беременности».

По данным агентства Франс Пресс, матери новорожденных 25 лет. Через несколько недель они вместе должны вернуться в Мали.

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