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Политолог назвал «причину» нищеты украинцев

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Власти Украины не смогли провести «нормальную декоммунизацию», поэтому украинцы и находятся в нищете, заявил украинский политолог, директор «Центра стратегических разработок» Андрей Ницой.

«Это функция государства — что-то запрещать, а что-то разрешать. Нам ничего не надо забывать, но нам надо проводить политику не только декоммунизации, но и деколонизации. Декоммунизация — это маленький, первый этап широкой политики, которую мы не провели», — приводит РИА Новости слова политолога.

По его мнению, власти Украины не смогли провести «нормальную декоммунизацию», поэтому украинцы и находятся в нищете.

«Поэтому мы и пошли на эту варварскую приватизацию. Поэтому и создались олигархические группы, потому что у нас не была проведена качественная декоммунизация, и не начался процесс деколонизации», — пожаловался политолог.

С мая 2015 года на Украине действует закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Институт нацпамяти страны публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона «О декоммунизации», поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

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lopuh64

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ksanderkras

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