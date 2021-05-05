Глава Госдепа призвал к «давлению» на Россию

Госсекретарь США Энтони Блинкен разместил в Twitter, пост о том, что на Москву «нужно оказывать давление». О чем конкретно идет речь он не объяснил, его слова попытался объяснить другой представитель Госдепартамента.

«Мы должны работать вместе, чтобы обращать внимание на поведение России, привлекать Россию к ответственности за ее действия и оказывать давление на Москву, чтобы она соблюдала свои международные договоренности и обязательства», — написал Блинкен.

Однако, госсекретарь не уточнил, о каких обязательствах идет речь и за что нужно привлекать Россию к ответственности. Но его заявление ретвитнул на своей странице в представитель госдепартамента Нед Прайс и объяснил, что Москва должна выполнять свои обязательства по Минским соглашениям.

«И добросовестно работать над прекращением конфликта на востоке Украины. Она также должен прекратить незаконную оккупацию Крыма», — заявил Прайс.

В мае проходит первая после начала пандемия встреча глав МИДов стран G7, в которой также принимает участие господин Блинкен. На мероприятии Россию включили в список «авторитарных режимов» и недемократических государств.