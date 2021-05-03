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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗу потребовалось пять лет для устранения стука в Lada Vesta

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба АвтоВАЗа

Инженеры АвтоВАЗа ликвидировали стуки в задней подвеске Lada Vesta — на эту проблему владельцы жаловались с самого начала выпуска модели.

Автомобилисты жаловались на стук в задней части автомобиля при проезде мелких неровностей, например, наледь, на небольших скоростях 15-25 километров в час. Проблема была в задней верхней опоре амортизатора.

«По факту наличия замечаний <…> изменена конструкция опоры — увеличена толщина резинового элемента, изменен корпус опоры, характеристики опоры», — цитирует Лада.Онлайн пресс-службу АвтоВАЗа.

Модернизированные опоры ставятся на седаны и универсалы Vesta с февраля 2021 года.

В феврале 2016 года АвтоВАЗ описывал, как самостоятельно устранить стук — для этого было достаточно подложить под верхнюю опору шайбу.

Тема: Русские машины
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Топ комментариев

nikit757

Опять бензин подорожает значит =(

Иркут 69

Совсем уже бросили притворяться... Не перед кем. Да и незачем. Мы ж молчим.

лачинов

Закон нужный, но неполный. Надо бы распространить и на членов семей, чтобы исключить "запасные аэродромы"...

александр1985

почему тогда в казахстане наш бензин продают по 25р кто им компенсирует 50 %цены!!!тоже мы
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