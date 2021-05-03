АвтоВАЗу потребовалось пять лет для устранения стука в Lada Vesta

Инженеры АвтоВАЗа ликвидировали стуки в задней подвеске Lada Vesta — на эту проблему владельцы жаловались с самого начала выпуска модели.
Автомобилисты жаловались на стук в задней части автомобиля при проезде мелких неровностей, например, наледь, на небольших скоростях 15-25 километров в час. Проблема была в задней верхней опоре амортизатора.
«По факту наличия замечаний <…> изменена конструкция опоры — увеличена толщина резинового элемента, изменен корпус опоры, характеристики опоры», — цитирует Лада.Онлайн пресс-службу АвтоВАЗа.
Модернизированные опоры ставятся на седаны и универсалы Vesta с февраля 2021 года.
В феврале 2016 года АвтоВАЗ описывал, как самостоятельно устранить стук — для этого было достаточно подложить под верхнюю опору шайбу.
nikit757Опять бензин подорожает значит =(
Иркут 69Совсем уже бросили притворяться... Не перед кем. Да и незачем. Мы ж молчим.
лачиновЗакон нужный, но неполный. Надо бы распространить и на членов семей, чтобы исключить "запасные аэродромы"...
александр1985почему тогда в казахстане наш бензин продают по 25р кто им компенсирует 50 %цены!!!тоже мы