АвтоВАЗу потребовалось пять лет для устранения стука в Lada Vesta

Инженеры АвтоВАЗа ликвидировали стуки в задней подвеске Lada Vesta — на эту проблему владельцы жаловались с самого начала выпуска модели.

Автомобилисты жаловались на стук в задней части автомобиля при проезде мелких неровностей, например, наледь, на небольших скоростях 15-25 километров в час. Проблема была в задней верхней опоре амортизатора.

«По факту наличия замечаний <…> изменена конструкция опоры — увеличена толщина резинового элемента, изменен корпус опоры, характеристики опоры», — цитирует Лада.Онлайн пресс-службу АвтоВАЗа.

Модернизированные опоры ставятся на седаны и универсалы Vesta с февраля 2021 года.

В феврале 2016 года АвтоВАЗ описывал, как самостоятельно устранить стук — для этого было достаточно подложить под верхнюю опору шайбу.