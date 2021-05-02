Нападающих из «Авангарда» вызвали в сборную России

Нападающие омского «Авангарда» Денис Зернов и Сергей Толчинский присоединятся к сборной России по хоккею с 3 мая, сообщила в воскресенье пресс-служба хоккейного клуба.

Зернов и Толчинский присоединятся к сборной 3 мая на сборе в подмосковном Новогорске для подготовки к чемпионату мира. С 12 по 15 мая состоится заключительный, чешский этап Евротура.

Денису Зернову 25 лет. В Континентальной хоккейной лиге он выступал за клуб «Лада» (Тольятти), а с сезона 2018/2019 играет за «Авангард». В этом сезоне он вместе с командой стал обладателем Кубка Гагарина — главной награды Чемпионата КХЛ.

26-летний Сергей Толчинский в КХЛ провел два сезона за ЦСКА, а с 2020 года играет за ХК «Авангард». Он стал автором победной шайбы в финале Кубка Гагарина.

Окончательный состав сборной России по хоккею будет назван в Риге, где состоится чемпионат. Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня.