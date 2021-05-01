Древние загадочные структуры нашли в Азии

Австралийские археологи обнаружили в Саудовской Аравии загадочные монументальные структуры, построенные задолго до появления знаменитого Стоунхенджа.

Множество построек расположены на северо-западе страны. Эти сооружения представляют собой огромные каменные платформы, изготовленные в виде правильных прямоугольников, пишет Heritage Daily.

По оценкам ученым, их построили около 7 тысяч лет назад, то есть примерно более чем за два тысячелетия до появления всемирно известного Стоунхенджа. Чтобы найти сооружения, археологи обследовали территорию площадью 200 тысяч квадратных километров.

По мнению исследователей, найденные монументальные сооружения могут представлять собой самую раннюю известную науке широко распространенную традицию строительства памятников большими группами людей.

Раскопки показали, что конструкции обладали гораздо более сложными конструкциями, чем казалось на первый взгляд. У них имелось по несколько отдельных входов, а внутри располагались своего рода комнаты.