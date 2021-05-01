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Штраф для автомобилистов увеличили пятикратно

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Штраф за нарушение правил дорожного движения на железнодорожном переезде с 1 мая вырос пятикратно. Если ранее автомобилисты платили в случае нарушений одну тысячу рублей, то теперь оштрафуют на пять тысяч рублей.

Такие штрафы выписывают за пересечение железнодорожных путей вне переезда, за выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду.

Также запрещается пересекать нерегулируемый переезд, если приближается поезд, останавливаться или стоять на переезде. Кроме этого, штраф выпишут в том случае, если на переезде произошло дорожно-транспортное происшествие.

Штраф начисляется, если нарушение зафиксировала видеокамера. В том случае, если водитель допустит нарушение при инспекторе ДПС, то протокол оформят на месте, автомобилисту при этом будет грозить лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.

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