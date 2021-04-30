НАТО начало полный вывод войск из Афганистана

НАТО приступила к скоординированному и организованному выводу из Афганистана своих сил, участвующих в операции «Решительная поддержка», сообщил источник в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

«Вывод военных стран НАТО начался, он проходит в организованном и скоординированном режиме. Альянс придает приоритетное значение обеспечению полной безопасности наших солдат и офицеров в процессе вывода сил, решение о котором было принято всеми союзниками», — сказал ТАСС источник.

По его словам, альянс не может вдаваться в операционные подробности, в частности по числу военных и по срокам вывода контингентов отдельных государств. «Любое нападение со стороны движения «Талибан» (организация запрещена в России) в процессе вывода войск получит силовой ответ. Мы намерены завершить вывод войск в течение нескольких месяцев», — заявили в пресс-службе альянса.

Контингент НАТО в Афганистане сейчас составляет свыше 10 тысяч человек, альянс намерен завершить их вывод в сентябре. 14 апреля президент США Джо Байден объявил, что планирует начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года.