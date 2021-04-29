Кремль оценил планы продления каникул после 10 мая

Российские власти пока не планируют продлевать нерабочие дни в мае, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля отметил, что ему неизвестно о подобной инициативе. Песков прокомментировал идею о возможности продлить нерабочие дни после 10 мая из-за роста числа заразившихся коронавирусом.
Ранее президент Владимир Путин объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая. Таким образом, в этом году майские выходные будут длиться с 1 по 10 мая. Такое решение глава государства принял по просьбе главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
По словам Поповой, майские каникулы позволят сделать эпидемиологический прогноз более стабильным, тогда как активное чередование выходных и рабочих дней повысит риск более активного распространения коронавируса.
MuzykantИ какой из этого.... депутат?Хотя в ЕР только подобное и сидит.
andrei703333А куда деваться певцам и прочим бездельникам ? В госдуме сидят люди без как либо специализированных навыков,...
лачиновВот как раз какой надо депутат Послушный и продажный.Если вдруг позабыли, то ГД законодательная власть,...
UynachalnicaДля Димы - это не вопрос, ему заплатят, даже в том случае, если он и на работу ходить не будет, для остальных...