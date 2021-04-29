Кремль оценил планы продления каникул после 10 мая

Российские власти пока не планируют продлевать нерабочие дни в мае, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что ему неизвестно о подобной инициативе. Песков прокомментировал идею о возможности продлить нерабочие дни после 10 мая из-за роста числа заразившихся коронавирусом.

Ранее президент Владимир Путин объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая. Таким образом, в этом году майские выходные будут длиться с 1 по 10 мая. Такое решение глава государства принял по просьбе главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

По словам Поповой, майские каникулы позволят сделать эпидемиологический прогноз более стабильным, тогда как активное чередование выходных и рабочих дней повысит риск более активного распространения коронавируса.