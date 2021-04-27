Повестка от Путина: кого призовут на военные сборы

Призыв на военные сборы для граждан, которые находятся в запасе, объявили в России. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал 26 апреля. Кого призовут на военную переподготовку в 2021 году, чем грозит отказ от повестки и кто защищен от военных сборов законом?

Сборы для резервистов проводятся ежегодно в Вооруженных силах, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и Федеральной службе безопасности. В зависимости от необходимости, каждый год на переподготовку призывают от 5 до 15 тысяч человек. Точное количество резервистов, которые подлежат призыву, обычно не разглашается.

Кого могут призвать на военные сборы?

Военные сборы — это переподготовка резервистов, уже имеющих военно-учетную специальность. Например, гражданин научился во время службы в армии управлять танком. После возвращения на гражданку его будут время от времени призывать на военные сборы, чтобы он не растерял свои навыки и обучался новым в случае модернизации боевой машины.

Призыв регулируется федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе». Согласно документу, впервые на сборы могут призвать через два года после увольнения с военной службы, затем такие повестки могут присылать не чаще чем раз в три года.

Запас формируется из следующих граждан:

уволенные с военной службы с зачислением в запас

закончившие военный учебный центр при гражданском вузе

уволенные с воинской службы с постановкой на учет в военкомате

освобожденные или получившие отсрочку от призыва

отметившие 27-летие мужчины, не служившие в армии

получившие военно-учетную специальность женщины

Срок военных сборов может составлять от двух недель до двух месяцев. Чаще всего они длятся месяц, после чего резервистов распускают. Общая продолжительность военных сборов, к которым привлекается человек за время пребывания в запасе, не может превышать 12 месяцев.

Также для резервистов есть возрастные ограничения. Так, рядовые, ефрейторы, сержанты, старшины, лейтенанты и младший офицерский состав подлежат призыву на сборы до 45 лет. Мичманы, капитаны, подполковники, прапорщики призываются до 50 лет, полковники — до 55 лет, а высший офицерский состав — до 65 лет.

Успешно сдавший все зачеты призывник может быть представлен к присвоению очередного воинского звания и получить повышение.

Повестку резервистам должны прислать минимум за десять дней до начала сборов. Руководство предприятий и учреждений обязано отпускать сотрудников с работы на военные сборы вне зависимости от формы собственности.

Трудовое законодательство гарантирует защиту на время прохождения сборов. За резервистом сохраняется место, работодатель не может уволить сотрудника во время прохождения военной переподготовки. Среднюю месячную зарплату за период сборов ему выплачивает государственный орган, привлекший работника на сборы.

Кого нельзя вызвать на сборы резервистов?

Несмотря на то, что получившие военно-учетную специальность женщины официально зачисляются в запас, их призыв на сборы резервистов запрещен законом. Также от военных сборов освобождаются следующие категории граждан:

занятые на посевных и уборочных работах

педагогические работники

студенты очной формы

многодетные отцы

имеющие право на отсрочку от призыва

сотрудники органов внутренних дел, ФСИН, таможни

пожарные и сотрудники МЧС

экипажи морского, речного и рыбопромыслового флота

работники авиационного и железнодорожного транспорта

депутаты всех уровней, сенаторы, губернаторы

В отличие от обязательной службы в армии, действующим законодательством не предусмотрено уголовной ответственности за уклонение от участия в сборах. За неявку в военкомат гражданину грозит лишь административный штраф в размере от 500 до 3 тысяч рублей.