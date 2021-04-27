Эрдоган объявил в Турции полный локдаун

Турция с 29 апреля по 17 мая вводит полный локдаун из-за резкого всплеска эпидемии коронавируса, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган,

Суточный прирост случаев коронавируса 16 апреля стал рекордным с начала пандемии — 63 082. А 21 апреля зарегистрировали максимум смертей за сутки — 362. Россия с 15 апреля ограничила авиасообщение с Турцией из-за роста числа заболевших в этой стране.

«В результате мер мы начали получать результаты. Чтобы после Рамадана мы смогли вернуться к нормальной жизни, нам нужно снизить число новых случаев до пяти тысяч в сутки. Иначе мы не сможем вернуться к туристической деятельности» — цитирует РИА Новости Эрдогана.

По словам президента, поездки между городами будут возможны только по разрешению, локдаун затронет и отели. «Все офисы будут закрыты, работать будут только неотложные службы и производства, где процесс не может быть остановлен», — пояснил глава государства.