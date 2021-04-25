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Минтруд предложил упразднить потребительскую корзину

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Минтруд предложил упразднить потребительскую корзину и ежеквартальное установление величины прожиточного минимума, говорится а проектах приказов ведомства.

В конце 2020 года в России был введен новый порядок установления величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Теперь они считаются, исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина — меньше).

Размер МРОТ составит 42% от медианной заработной платы — 12 792 рубля, а прожиточного минимума в целом по России — 11 653 рубля.

Раньше прожиточный минимум устанавливался каждый квартал, поскольку зависел от изменения стоимости потребительской корзины. Прожиточный минимум является величиной, которая используется для определения нижней границы пенсий, выплат и пособий семьям с детьми, инвалидам, льготникам и так далее.

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Топ комментариев

Grossmeister38rus

Копить ? С нынешними ценами )) Смешно

Uynachalnica

Цитатав ходе конфликта - похоже не с тем права качать начали...

klopman

Да. Почему-то начальники и прокуроры всегда гибнут на "охотах".

лачинов

Закон - тайга. Начальники видать не в курсе были.
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