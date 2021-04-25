Минтруд предложил упразднить потребительскую корзину и ежеквартальное установление величины прожиточного минимума, говорится а проектах приказов ведомства.

В конце 2020 года в России был введен новый порядок установления величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Теперь они считаются, исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина — меньше).

Размер МРОТ составит 42% от медианной заработной платы — 12 792 рубля, а прожиточного минимума в целом по России — 11 653 рубля.

Раньше прожиточный минимум устанавливался каждый квартал, поскольку зависел от изменения стоимости потребительской корзины. Прожиточный минимум является величиной, которая используется для определения нижней границы пенсий, выплат и пособий семьям с детьми, инвалидам, льготникам и так далее.