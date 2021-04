Тариф «Игровой»: скорость и бонусы для геймеров

Тарифный план «Игровой» от Ростелекома — оптимальный способ для геймера прокачать свои игровые навыки и пробиться в число лидеров. Он не только обеспечивает комфортные условия (скоростной и стабильный интернет, низкий пинг), но и дарит уникальные игровые бонусы.

В современном игровом мире геймерам сложно добиться высот — слишком сильна конкуренция. При этом одним мешает плохой интернет, другим — отсутствие желания или возможности платить за прокачку своих аккаунтов.

В 2016 году Ростелеком предложил комплексное решение этой проблемы. Был запущен тарифный план «Игровой». «За пять лет Ростелеком расширил экосистему тарифа и включил в него оптимальное количество характеристик, необходимых для современных игр», — сказал замдиректора макрорегионального филиала «Сибирь» Ростелекома Александр Бойкиня.

«Среди них — максимальная скорость передачи данных до 200 мегабит в секунду, стабильность соединения, низкий пинг и предложения, доступные только для абонентов тарифного плана. Благодаря этому даже начинающий игрок может постепенно прокачат" свои навыки и стать лучшим», — уточнил представитель компании.

Премиум-аккаунты

Изначально тариф был разработан совместно с одним из крупнейших разработчиков онлайн-игр — компанией Wargaming. Абоненты получили постоянные премиум-аккаунты в играх World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes.

Такой аккаунт, например, в World of Tanks дает дополнительные 50% к заработку кредитов и опыта в игре. Он открывает ежедневный доступ к трем три премиум-задачам. За их выполнение можно каждый день получать 50 000 кредитов и утроенный боевой опыт. С помощью его также утроить боевой опыт за пять любых победных боев в день.

Фишка тарифа — эксклюзивные образцы техники, разработанные специально для абонентов тарифа «Игровой». Так, игроки World of Tanks получили танк Т-44-100 (Р). Он бесплатно предоставляется при первой активации опции.

Фото: © Wargaming

Т-44-100 (Р) — универсальная и эффективная боевая машина, подходящая под разные стили игры. Она имеет 100-миллиметровое орудие, противокумулятивные экраны и уникальный камуфляж.

Подобные эксклюзивные образцы техники есть и в World of Warships, и в World of Warplanes. Абонентов тарифа ждет линкор VIII уровня «В.И. Ленин» и истребитель VI уровня ЯК-3Т.

Тариф «Игровой» можно получить бесплатно в игре «Три фронта», запущенной Sibnet.ru совместно с Ростелеком к празднику Победы. Достаточно набрать игровые баллы за ответы на вопросы, а затем обменять их на нужную услугу в игровом магазине.

Игровые преимущества

Позднее к проекту подключились и другие лидеры игрового рынка — компании MY.GAMES и «Фогейм». Первая — предложила свои флагманские продукты — Warface, CrossFire и Archeage. Вторая — хиты Lineage 2, Blade & Soul, Point Blank и Aion.

Ежедневно абоненты тарифа «Игровой» с активированной опцией MY.GAMES получают «дни РТК», дающие им право на приобретение новых видов оружия, костюмы персонажей или другие внутриигровые предметы в играх.

Фото: © MY.GAMES

В каждой игре «Фогейм» геймеры получают подарок за подключение, а затем на их игровой аккаунт в личном кабинете приходят ежедневные подарки и бонусы за стаж – игровые преимущества, которые позволяют быстрее добиваться высоких результатов.

Абонентам Ростелекома доступен свой Игровой маркет. Сейчас в нем представлено более 2 000 компьютерных игр от 48 издателей. Коллекция постоянно расширяется. В маркете действует гибкая система скидок.

Роутер для геймера и облачные игры

Ростелеком совместно с компанией Huawei специально для геймеров разработал специальный роутер «Игровой RT-X». Это устройство с искусственным интеллектом распознает игровой трафик и отдает ему приоритет. Если на другом устройстве, подключенном по Wi-Fi, начнется закачка большого по размерам файла, на игре это никак не скажется

На сегодня это самый мощный домашний роутер, предлагаемый Ростелекомом для массового сегмента. Он способен обеспечивать скорость Wi-Fi до 2 гигабит в с секунду и максимально низкий пинг. Но работает он только при оптоволоконном подключении (технология PON).

Тем же у кого нет мощного компьютера для современных и очень требовательных к ресурсам игр, Ростелеком предлагает услугу облачный гейминг. Эта технология, при которой игры запускаются не на устройстве пользователя, на удаленном сервере.

Геймер управляет игрой со своего устройства, саму игру обрабатывает сервер, а тот уже передает аудио- и видеопотоки на экран компьютера, планшета, смартфона и даже телевизора через приставку Wink+.

Геймерам больше не нужно тратиться на мощные и очень дорогие компьютеры. Для сражений в топовые игры на максимальных настройках теперь достаточно подключить нужные сервисы.