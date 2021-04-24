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Ксения Коваленко из Новосибирска не попала в финал детского «Голоса»

Источник:
Sibnet.ru
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Школьница из Новосибирска Ксения Коваленко приняла участие в дополнительном отборе в финал восьмого сезона шоу «Голос. Дети». Но девочка набрала рекордно мало голов и не попала в финал.

Отбор в финал проходил в прямом эфире Первого канала. Ксения Коваленко, Мирон Проворов и София Фанта из команды Лободы спели по одной песне, выбранной наставником. Новосибирская участница спела индийскую композицию «Джоги».

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За Фанту проголосовали 61,3 % зрителей, за Проворова — 35,2%, а Ксении Коваленко досталось всего 3,5% голосов, что для проекта рекордно мало. Когда дети увидели итоги зрительского голосования, на сцене развернулась целая драма.

Коваленко стала произносить свою речь и по традиции благодарить создателей «Голоса». В этот момент самый маленький участник шоу Мирон Проворов начал рыдать. Ведущий проекта Дмитрий Нагиев стал успокаивать ребенка, затем к нему подошла Лобода.

Ксения была в замешательстве, поскольку все внимание было уделено другому участнику, а ее речь перебивали. В результате девочка сама еле сдерживала слезы, но все-таки с достоинством завершила свою речь.

Финал восьмого сезона проекта «Голос. Дети» пройдет 30 апреля в прямом эфире Первого канала. В нем примут участие девять детей: Мария Политикова, Кира Гоголадзе и Тимофей Завалинич (команда Басты), Влад Тюкин, Юлия Гаврилова и София Фанта (команда Лободы) и Анна Волкова, Елизавета Трофимова и Алиса Трифонова (команда Крида).


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