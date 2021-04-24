Зрители выбрали трех дополнительных финалистов в шоу «Голос. Дети»

Дополнительный этап восьмого сезона детского «Голоса» прошел в прямом эфире Первого канала, зрители выбрали трех дополнительных финалистов проекта из каждой команды.

В дополнительном отборе приняли участие по трое детей из каждой команды, который покинули шоу на этапе «Песня на вылет». У Басты это Полина Данильченко, Тима Завалинич, Василиса Суюнова. Из команды Светланы Лободы — Софья Фанта, Мирон Проворов, Ксения Коваленко. У Егора Крида — Софья Медведева, Георгий Дзебоев и Алиса Трифонова.

Драма развернулась на дополнительном этапе отбора в финал «Голоса»

Наставник Баста выбрал для своих подопечных сильные песни. Полина Данильченко перевоплотилась в Д'Артаньяна и исполнила «Песню мушкетеров». Тимофей Завалинич перепел «Без тебя» Кристины Орбакайте. А Василиса Суюнова устроила целое шоу с песней группы The Hatters «Танцы». Больше всего голосов набрал Завалинич — более 51%. У Данильченко и Суюновой по 23% и 25% соответственно.

Дополнительный финалист в команде Басты — Тимофей Завалинич

Дети из команды Светланы Лободы отличились очень разножанровыми песнями. Для Ксении Коваленко наставница подобрала индийскую композицию «Джоги». Самый младший участник команды Мирон Проворов спел трек Валентина Стрыкало «Наше лето». София Фанта — «Песню Земли» Майкла Джексона. Лидером голосования в команде Лободы с большим отрывом стала Фанта (61%), у Проворова — 35%, у Коваленко — 3,5 % голосов.

Дополнительный финалист в команде Светланы Лободы — София Фанта

Егор Крид подошел к выбору песен для участников с креативом. Например, Дзебоев соединил песни «Не сходи с ума» Тимати и «Успокойся» Ирины Дубцовой. Медведевой досталась «Под гипнозом» Artik&Asti, а Трифоновой — песня «A Million Dreams» из фильма «Величайший шоумен». Голоса распределились следующим образом: 13% у Софьи Медведевой , 16% у Георгия Дзебоева и 70% у Алисы Трифоновой.

Дополнительный финалист в команде Егора Крида — Алиса Трифонова

Финал проекта «Голос. Дети» пройдет также в прямом эфире Первого канала 30 апреля. Выбирать победителя будут зрители с помощью смс-голосования. В финале примут участие девять детей: Мария Политикова, Кира Гоголадзе и Тимофей Завалинич (команда Басты), Влад Тюкин, Юлия Гаврилова и София Фанта (команда Лободы) и Анна Волкова, Елизавета Трофимова и Алиса Трифонова (команда Крида).